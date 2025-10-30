José Barreiro Pais
Falleció el 29 de octubre de 2025, a los 86 años de edad.
D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Miñortos. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
