José Barreiro Pais

Falleció el 29 de octubre de 2025, a los 86 años de edad.

 D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Miñortos. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Lg. Amoreira (Miñortos), 30 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín