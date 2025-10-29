Mi cuenta

Manuel Silva García

Falleció el día 27 de octubre de 2025, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 29 de octubre, a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

O Freixo (Outes), 29 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín