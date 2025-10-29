Mi cuenta

José Antonio Vigo Blanco

Falleció en Suiza, el día 17 de octubre de 2025 a los 59 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 29 de octubre, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 29 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín