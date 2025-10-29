Mi cuenta

Benjamín Abeijón García

(Da Monea) 

Falleció el día 28 de octubre de 2025, a los 76 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 29 de octubre, a la una menos cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Argalo (Noia), 29 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín