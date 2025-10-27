Mi cuenta

Ricardo Aguiar Fernández

Falleció el 25 de octubre de 2025, a los 94 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 27 a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.

Portosín, 27 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín