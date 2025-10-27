La familia de Charo Saiz Castro
Fallecida el 26 de octubre de 2025, a los 64 años de edad.
l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Porto do Son, 27 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín