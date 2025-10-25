Ramón Lado Queiro
Faleceu o día 24 de outubro de 2025, aos 79 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O sabado día 25 de outubro ás seis da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Nebra. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Aguieira (Nebra), 25 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín