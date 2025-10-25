Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramón Lado Queiro

Faleceu o día 24 de outubro de 2025, aos 79 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O sabado día 25 de outubro ás seis da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Nebra. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Aguieira (Nebra), 25 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín