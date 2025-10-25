María del Carmen Rey Casais

(A Pocha)

Falleció el 24 de octubre de 2025, a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado día 25 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pelayo de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 2.

A Capela (Carreira), 25 de octubre de 2025