María del Carmen Rey Casais

(A Pocha)

 Falleció el 24 de octubre de 2025, a los 84 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado día 25 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pelayo de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 2.

A Capela (Carreira), 25 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín