Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mario Díaz Baños

(Viudo de Beatriz Ríos Varela) 

Falleció el jueves, día 23 de octubre de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Beatriz (†), María Yolanda y Mariana Díaz Ríos; hijo político, Daniel Agra Hermida; nietos, Jénifer; Yoli; Sofía, Alexis, Tatiana y Mario; hermana, Josefa Díaz Baños; sobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA) a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN PEDRO DE CEA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA), SALA Nº 1. Nota: Salida de un autocar a las cuatro de la tarde de Sobradelo (Farmacía y Churula), Vilagarcía (Río do Con) a tanatorio, iglesia y regreso al finalizar el acto fúnebre.

Fial (Sobradelo), 24 de octubre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas