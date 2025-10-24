Mario Díaz Baños

(Viudo de Beatriz Ríos Varela)

Falleció el jueves, día 23 de octubre de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Beatriz (†), María Yolanda y Mariana Díaz Ríos; hijo político, Daniel Agra Hermida; nietos, Jénifer; Yoli; Sofía, Alexis, Tatiana y Mario; hermana, Josefa Díaz Baños; sobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA) a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN PEDRO DE CEA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA), SALA Nº 1. Nota: Salida de un autocar a las cuatro de la tarde de Sobradelo (Farmacía y Churula), Vilagarcía (Río do Con) a tanatorio, iglesia y regreso al finalizar el acto fúnebre.

Fial (Sobradelo), 24 de octubre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas