Francisco Javier Sevilla Outeiral

Falleció el 23 de octubre de 2025, a los 54 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: Hoy viernes, día 24, a las doce de la mañana en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 2.

Ribeira, 24 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín