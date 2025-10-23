Mi cuenta

Manuel Antonio Vara Vidal

(O Ferreiriño)

Falleció el 22 de octubre de 2025, a los 84 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 23 de octubre a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 4.

Vista Alegre (Outes), 23 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín