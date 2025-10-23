La familia de José María Pouso Vázquez Vázquez Chouza

Que falleció el día 21 de octubre de 2025, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores González Mariño; hijos, José Enrique, Mª Dolores, Ramona y Francisco Manuel; hijos políticos, Maribel, Óscar, Toño y Ana; nietos, Enrique, Carlota, Iván, Martín, Natalia, Daniel, Anabel, Irene y Marcos; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer miércoles día 22 de octubre, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de Santiago de Lampón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Montañó (Lampón), 23 de octubre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas