Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

La familia de José María Pouso Vázquez Vázquez Chouza

Que falleció el día 21 de octubre de 2025, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores González Mariño; hijos, José Enrique, Mª Dolores, Ramona y Francisco Manuel; hijos políticos, Maribel, Óscar, Toño y Ana; nietos, Enrique, Carlota, Iván, Martín, Natalia, Daniel, Anabel, Irene y Marcos; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer miércoles día 22 de octubre, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de Santiago de Lampón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Montañó (Lampón), 23 de octubre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas