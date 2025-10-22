Salustiano García Noya

Falleció el 21 de octubre de 2025, a los 68 años de edad

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles día 22 de octubre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO PORTO DO SON, sala nº 3.

Beneso (Portosín), 22 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín