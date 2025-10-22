Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Salustiano García Noya

Falleció el 21 de octubre de 2025, a los 68 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles día 22 de octubre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO PORTO DO SON, sala nº 3.

Beneso (Portosín), 22 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín