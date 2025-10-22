Mi cuenta

Miguel Queiruga Maneiro

Falleció el 21 de octubre de 2025, a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles día 22 de octubre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO PORTO DO SON, sala nº 5.

Orellán (Baroña), 22 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín