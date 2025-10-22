Juan Manuel Patiño Lampón
Faleceu o día 21 de outubro de 2025, aos 72 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O mércores día 22 ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial Nosa Señora do Carme de Aguiño. Enterro: Cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Aguiño, 22 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín