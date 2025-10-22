Mi cuenta

Diario de Arousa

Isabel Santamaría Santamaría

(Viuda de Don Francisco Ruíz Fajardo)

Falleció ayer martes día 21 de octubre de 2025, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, Francisco y José Ruíz Santamaría; hijas políticas, Marisa Lojo (†) y Mª del Mar Martínez; nietos, Francisco y Rosalba; Óscar (†) y Goretti; nieto político, Francisco; bisnietas, Mayra, Elsa y Loida; hermano, Guillermo (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DEL CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. La fallecida se veló ayer martes.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Aldea de Arriba (Cabo de Cruz), 22 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas