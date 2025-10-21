Mi cuenta

Rosa Rodríguez Corral

Falleció el 20 de octubre de 2025, a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: martes día 21 de octubre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Padrón. Entierro: Cementerio Municipal de Santiaguiño de Monte; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE IRIA FLAVIA, sala nº 1.

Extramundi (Padrón), 21 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín