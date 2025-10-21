José Pérez Ageitos

(José das Barreiras)

Falleció el 19 de octubre de 2025, a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Martes día 21 de octubre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Caamaño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Caamaño, 21 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín