Elvira Rodríguez Trigo

(Viuda de Don Joaquín Regueira Castaño)

Falleció el domingo, día 19 de octubre de 2025, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Rocío, Jorge y Alicia Regueira Rodríguez; hijos políticos, Ramón Taboada García, Tania García Iglesias y Mario Castro González; nietos, Sara y Diego González Regueira e Irene Castro Regueira; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción de las cenizas, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO DE OÍN a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE BUXÁN, en donde se celebrará el funeral y posteriormente se procederá a su inhumación en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN (ROIS), SALA Nº 2. Salida de un autocar a las Tres y Media de la tarde de Bustelo pasando por Teaio, Devesa, Espiñeira, Chisca, Xei, Buxán, Picadizo, Faro, Fufelo, Fontedelo, Piñeiro (Iglesia), Silvarredonda, Pereira, Herbogo (casa Tato), Rois a tanatorio, iglesia y regreso.

Xei (Buxán), 21 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas