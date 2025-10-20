Mi cuenta

Jesús Rey Leal

(Suso) (Viudo de Doña María Luisa González Vázquez)

Falleció el sábado, día 18 de octubre de 2025, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, José, Silvia, Ángel y Rubén Rey González; hijos políticos, Rosa María Cespón, Andrés Magán, Barbara Lago y Pilar Villar; nietos, Alberto; Álex; Ana, Daniel; y Kevin; bisnieto, Anxo; hermanos, Ernesto y Aurora Rey Leal; hermanos políticos, Lita, Manolo, Aurora y Fina; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO DE OÍN a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTO TOMÁS DE SORRIBAS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN (ROIS), SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 09.30 a 22.30 horas.

Meana (Rois), 20 de octubre de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas