Áurea Muñiz Paz
(Aurita)
Falleció el día 19 de octubre de 2025, a los 96 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy lunes, día 20 de octubre, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
