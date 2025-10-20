Mi cuenta

Áurea Muñiz Paz

(Aurita)

Falleció el día 19 de octubre de 2025, a los 96 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy lunes, día 20 de octubre, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rianxo, 20 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín