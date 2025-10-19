Mi cuenta

María de los Ángeles Torrado Sánchez

Falleció el 18 de octubre de 2025, a los 68 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Responso: Hoy domingo, día 19 de octubre, a las nueve de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras. Incineración: A continuación; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Artes (Ribeira), 19 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín