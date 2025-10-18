Juan Troáns Chenlo

Falleció ayer viernes día 17 de octubre de 2025, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hermanos, Manuel (†), José (†) y Ramón Troáns Chenlo; hermanas políticas, María Dolores Refojo y María Dolores Otero; sobrinos, María del Carmen, Manolo, Juan Carlos y Yolanda Troáns; sobrinos políticos, José Ramón, Eva y José Antonio; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HAY SÁBADO, con salida del TANATORIO IRIA FLAVIA de PADRÓN a las TRES Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE PONTECESURES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONDIDE, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA - FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Carreiras (Pontecesures), 18 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas