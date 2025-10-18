Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Troáns Chenlo

Falleció ayer viernes día 17 de octubre de 2025, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hermanos, Manuel (†), José (†) y Ramón Troáns Chenlo; hermanas políticas, María Dolores Refojo y María Dolores Otero; sobrinos, María del Carmen, Manolo, Juan Carlos y Yolanda Troáns; sobrinos políticos, José Ramón, Eva y José Antonio; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HAY SÁBADO, con salida del TANATORIO IRIA FLAVIA de PADRÓN a las TRES Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE PONTECESURES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONDIDE, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA - FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Carreiras (Pontecesures), 18 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas