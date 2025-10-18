Mi cuenta

Carmen Otero Costas

(Carmen a Berberecha a do Pazo) 

Faleceu o día 17 de outubro de 2025 aos 99 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. Roga unha oración. Funeral: o sábado día 18 de outubro ás catro e cuarto da tarde na Igrexa Parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio Municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala 2.

Pazo (Rianxo), 18 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín