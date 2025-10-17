Manuel Martínez Dans
(Campaneiro)
Faleceu o día 16 de outubro de 2025, aos 92 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe venres, día 17 de outubro, ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Orente de Entíns. Enterro: Cemiterio veciñal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
San Orente (Outes), 17 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín