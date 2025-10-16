José Antonio Villar Villamayor
(Penizas)
Finou o martes, día 14 de outubro de 2025, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Sira García Barreiro; filla, Isabel Villar García; fillo político, Javier de la Fuente Iglesias; neto, Esteban de la Fuente Villar; irmás, Felita e Pacita; irmá político, Jesús; sobriños, curmáns e demais familia.
Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO DE SILLEDA (ALBIA), ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE GRABA, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE SILLEDA (ALBIA), SALA Nº 1.
Outeiro (Graba), 16 de outubro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas