Dolores Ces Villanustre

(Maruja a do Chalet)

Falleció el 14 de octubre de 2025, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Informa que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 1.

Rianxo, 16 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín