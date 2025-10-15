Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Crespo Martínez

(Fina a Modista)

Falleció el 14 de octubre de 2025, a los 90 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 15 de octubre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Xeve. Incineración: En la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE ALBIA PONTEVEDRA, sala nº 1.

Pontevedra, 15 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín