Josefa Crespo Martínez

(Fina a Modista)

Falleció el 14 de octubre de 2025, a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 15 de octubre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Xeve. Incineración: En la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE ALBIA PONTEVEDRA, sala nº 1.

Pontevedra, 15 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín