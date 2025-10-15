Egidio Luigi Capparrelli

Falleció el 14 de octubre de 2025, a los 76 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados el miércoles día 15 de octubre a la una del mediodía en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 15 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín