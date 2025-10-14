Mi cuenta

María Rosa Abeijón Liñayo

(Maruja de Gumersindo)

Faleceu o día 12 de outubro de 2025, aos 91 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGAN unha oración. Funeral: martes día 14 de outubro ás once da mañá, na igrexa parroquial de San Pedro de Tállara. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Tállara (Lousame), 14 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín