Marcos Hortensio Díaz Solís

Falleció el 13 de octubre de 2025, a los 47 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia) en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DE AUGALEVADA, sala “Tines”.

Noia, 14 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín