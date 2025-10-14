La familia de Valentín Abanqueiro Muñiz

(Maderas Valentín)

Que falleció ayer lunes el día 13 de octubre de 2025, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Soledad Fungueiriño Fernández; hijos, Ramón Valentín y José Manuel Abanqueiro Fungueiriño; hija política, Susana; hermanos políticos, Manuel Fungueiriño y Mª Teresa Outeiral; sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer lunes día 13 de octubre al funeral en la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón.

Ferreiros (Cespón), 14 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas