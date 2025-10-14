José Manuel Baluja Bermúdez

Falleció el día 13 de octubre de 2025, a los 72 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Martes, día 14, a las ocho y media de la tarde en el Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia. Funeral: Sábado, día 18, a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.

Noia, 14 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín