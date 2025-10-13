José Antonio Abeijón Lorenzo
Falleció el 12 de octubre de 2025, a los 56 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: A las cinco de la tarde en la capilla del Tanatorio de Boiro. Incineración: a continuación, en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 3.
Boiro, 13 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín