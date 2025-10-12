Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Laiño Blanco

Falleció el día 11 de octubre de 2025 a los 77 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su compañera, Mª Carmen López Antelo; hijos, Manola y Marcos; hermanos, Ramón (†), Eduardo (†), María, Fina, Óscar y Manuela; hermanos políticos, Maruja y Cándido; sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado , al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la Iglesia Parroquial de San Pedro de Bealo, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

San Roque - Cespón, 12 de octubre de 2025