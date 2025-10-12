José Manuel Laiño Blanco

Falleció el día 11 de octubre de 2025 a los 77 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su compañera, Mª Carmen López Antelo; hijos, Manola y Marcos; hermanos, Ramón (†), Eduardo (†), María, Fina, Óscar y Manuela; hermanos políticos, Maruja y Cándido; sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado , al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la Iglesia Parroquial de San Pedro de Bealo, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

San Roque - Cespón, 12 de octubre de 2025