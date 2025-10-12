Mi cuenta

Carmen Romero Abeijón

(Viuda de Manuel Blanco Mos)

 Falleció el 11 de octubre de 2025, a los 90 años de edad.  

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Domingo día 12 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: Martes día 14 de octubre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www. pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, sala nº 6.

Ribeira, 12 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín