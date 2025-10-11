Mi cuenta

José Manuel Moledo Hermo

Falleció el día 9 de octubre de 2025, a los 71 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 11 de octubre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Lugariño (Sobreviñas), 11 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín