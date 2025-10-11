Mi cuenta

Enriqueta Fernández de Sanmamed Lestón

Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 74 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado día 11 a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Incineración: A continuación en el Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.

Portosín, 11 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín