María Eligia Piñeiro Riveiro

(Legita) 

Finou onte, xoves día 9 de outubro de 2025, aos 95 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO E MEDIA DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Rebordelo (Cabo de Cruz), 10 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas