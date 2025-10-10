Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Laura Iglesias Pillado

(A Juritas)

 Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 90 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes día 10 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: A continuación en el cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

R/ Norte (Palmeira), 10 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín