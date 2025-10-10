Laura Iglesias Pillado
(A Juritas)
Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 90 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes día 10 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: A continuación en el cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.
