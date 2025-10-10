José Ramón Freire Gómez
(Machote)
Falleció el día 9 de octubre de 2025, a los 73 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 10 de octubre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María a Nova; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
