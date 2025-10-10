José María Pérez Pazos

Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 63 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: el viernes día 10 de octubre a las doce y cuarto de la mañana en el Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia. Funeral: a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

O Freixo (Outes), 10 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín