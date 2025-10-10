Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José María Pérez Pazos

Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 63 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: el viernes día 10 de octubre a las doce y cuarto de la mañana en el Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia. Funeral: a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

O Freixo (Outes), 10 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín