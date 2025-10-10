Mi cuenta

Fernando Pedro Pérez Sierra

“Rogad a Dios que conceda la Vida Eterna a su hijo” 

(Viudo de Doña Asela Alonso Vicente) 

Que falleció cristianamente el día de ayer, a los 83 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Conchi y Richard; hijos políticos, Luis y Ana; nietas, Claudia, Alba y Eva y demás familia. Ruegan a sus amistades y personas piadosas lo tengan presente en sus oraciones. La velación de sus restos mortales finalizará HOY VIERNES, a las OCHO de la TARDE, a continuación se procederá a su incineración, en el Crematorio de Arosa, en la intimidad familiar. Favores por los que les anticipan gracias. Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, sala nº 1.

Vilagarcía de Arousa, 10 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres de Arosa