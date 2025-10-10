Chema Fernández Vilas

Falleció el 9 de octubre de 2025, a los 61 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Viernes día 10 a las dos y media del mediodía en el Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral: A las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

R/ Norte (Palmeira), 10 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín