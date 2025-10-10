Mi cuenta

Diario de Arousa

Carmen González Castaño

(Viúva de Don José Piñeiro Rodríguez)

 Finou onte xoves día 9 de outubro de 2025, aos 89 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Pili e Pepe Piñeiro González; fillo político, Ruperto Sánchez Casais; netos, Ruper e Abel Sánchez Piñeiro; irmáns, María (†), Franco (†), Tino (†) e Pepa González Castaño; irmás políticas, Rosa Piñeiro e Gulli Södergren; sobriños, curmáns e demais familia.

 PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO da TARDE, ata a Igrexa Parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o CEMITERIO VISTA ALEGRE, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

O horario de velación no tanatorio é de 9:30 da mañá a 23:00 da noite.

Breiro (Boiro), 10 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas