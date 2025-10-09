Mi cuenta

Manola Núñez Pérez

Falleció el 8 de octubre de 2025, a los 98 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: jueves día 9 a las doce y media de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, sala nº 6.

Ribeira, 9 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín