Teresa Vidal Vicente

(Viúva de Don Luciano Manuel Romero Fungueiro)

Finou onte martes día 7 de outubro de 2025, aos 89 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Consuelo, Margarita, Carmen, Teresa, Juan e Miguel Romero Vidal; fillos políticos, José Antonio, Ángel, Rafa, Lita e Mercedes; netos, Rosana, Manuel, Joaquín, Diego, Marcos, Lara e Miriam; irmáns políticos, netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe MÉRCORES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Horario de velación de 9:30 a 23:00 horas

Marquesa (Asados), 8 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas