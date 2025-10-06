Mi cuenta

María Vieites Caamaño

(María de Campía Vda. de Marcelino Liñayo Freire) 

Falleció en Madrid el día 5 de octubre de 2025 a los 84 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 6 de octubre a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio Municipal do Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº4.

Noia, 6 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín