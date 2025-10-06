Mi cuenta

Mª del Carmen Cernadas Carballo

Falleció el 5 de octubre de 2025 a los 65 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 6 de octubre a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Esteban de Queiruga. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº5.

Tarrío - Queiruga, 6 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín