Mª del Carmen Cernadas Carballo

Falleció el 5 de octubre de 2025 a los 65 años de edad

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 6 de octubre a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Esteban de Queiruga. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº5.

