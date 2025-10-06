Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Javier Fontán Cortizo

Falleció el 4 de octubre de 2025 a los 57 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Acto de despedida: el lunes día 6 a las ocho de la tarde en el Tanatorio Pontevedra. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO PONTEVEDRA, sala nº4.

Pontevedra, 6 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín