Francisco Javier Fontán Cortizo

Falleció el 4 de octubre de 2025 a los 57 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Acto de despedida: el lunes día 6 a las ocho de la tarde en el Tanatorio Pontevedra. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO PONTEVEDRA, sala nº4.

Pontevedra, 6 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín